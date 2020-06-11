Инин рассказал, о чем юморист Трушкин говорил ему в предсмертных звонках из больницы

Москва, 11 июня. Писатель Аркадий Инин рассказал о последних звонках юмориста и его давнего друга Анатолия Трушкина, который умер от коронавируса.

Он рассказал, что дружил с Трушкиным почти 60 лет, познакомившись в программе «Кабачок 13 стульев» в начале 1960-х. При этом общение сатириков продолжалось до самой смерти Трушкина. Инин уточнил, что сатирика госпитализировали с подозрением на коронавирус еще 9 мая, о чем ему сообщила супруга Анатолия Наталья.

Инин регулярно интересовался делами Трушкина по телефону. Последний был настроен оптимистично и в подробностях рассказывал другу о своем лечении. После госпитализации Инин серьезно забеспокоился. В больнице он выяснил у врачей, что Трушкин находится на искусственной вентиляции легких. Как пишет «Московский комсомолец», от сатирика не было вестей три недели, после чего он вышел на связь и сообщил об отключении от ИВЛ.

«Толя сказал: все, меня вытащили, правда, я еще слабый и не могу ходить», — подчеркнул Инин.

Ранее юмористка Клара Новикова рассказала, что перед смертью Трушкин предупреждал ее о коварности COVID-19. Первым о смерти Анатолия Трушкина, месяц лечившегося от коронавируса, который протекал у него в тяжелой форме, сообщил Telegram-канал Mash. Эту информацию Федеральному агентству новостей подтвердил друг семьи Трушкиных Лука Сафронов. По его словам, писатель три недели находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ, затем ему стало лучше и все надеялись, что он выберется. Но несколько дней назад состояние Анатолия Алексеевича резко ухудшилось и буквально за два дня он умер.