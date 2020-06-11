Стали известны самые безопасные страны для туризма этим летом

Москва, 11 июня. Всемирный совет по туризму и путешествиям, объединяющий участников туристической индустрии, назвал безопасными направлениями для отдыха этим летом Португалию, Турцию и Саудовскую Аравию. Соответствующая информация опубликована на сайте совета.

Перечисленные страны, как сообщается, внедрили специальные протоколы безопасности. Среди популярных европейских направлений также упомянуты Мадрид, Севилья и Барселона.

Организация подчеркивает, что протоколы безопасности должны помочь туристам выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдены международные стандарты гигиены и здравоохранения. Протоколы были одобрены Всемирной туристской организацией ООН. Отмечается, что с возобновлением туристической деятельности данные списки будут пополняться новыми безопасными направлениями.

Ранее в Ростуризме сообщали, что туристическая отрасль в РФ полноценно заработает с 1 июля. По словам экспертов, возможен рост цен на туры в Крым и Сочи из-за сокращения курортного сезона и повышения спроса на отдых внутри страны. В Ассоциации туристических операторов России говорят об обратном — туры могут подешеветь. Как отмечает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, следующий этап восстановления туризма начнется с 1 августа.