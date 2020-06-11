Климов объяснил, почему в Конгрессе США хотят «ручного управления» Россией

Представители Республиканской партии США захотели показать себя «самыми крутыми парнями» в преддверии президентских выборов, чтобы поддержать антироссийскую истерию. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился сенатор Андрей Климов.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на предложение республиканцев в палате представителей Конгресса США ввести «самые жесткие санкции из когда-либо предложенных» в отношении «реальных противников Америки», к которым отнесены Россия, Иран и Китай.

Свои планы члены Республиканской партии США представили в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», где содержится около 130 вариантов борьбы с «агрессивными противниками». В документе отмечается, что предложения обеспечат продвижение американских ценностей и интересов.

Как поясняется в докладе, против РФ должны быть введены жесткие санкции, поскольку страна в последние годы укрепляется в качестве глобальной державы и, как считают конгрессмены, «подрывает мировой порядок, где лидирующую роль занимают США». Ограничительные меры коснутся российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных России лиц» в других странах. Россию, по мнению американских законодателей, необходимо признать «государством — спонсором терроризма». Кроме того, документ также предусматривает «призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

Как считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, в докладе, который подготовили республиканцы, вообще нет ничего нового.

«Это те же самые сенаторы, которые голосовали за закон («Акт о противодействии оппонентам Америки посредством санкций» № 115–44. – Прим. ФАН) от 2 августа 2017 года. Он очень важен для понимания всей истории, поскольку был принят практически единогласно, одобрен верхней и нижней палатой Конгресса США, а потом подписан американским президентом [Дональдом] Трампом. В этом законе Россия впервые была названа противником и там было сказано, что Америка должна закрыть все лазейки для сдерживания нашей страны. В нем также присутствовало указание всем партнерам США, в числе которых страны-участницы НАТО и Совет Европы, заниматься сдерживаем России. Все, кто этим не занимаются, будут подвержены американским санкциям», — рассказал Климов в беседе с ФАН.

В этом федеральном законе для администрации президента США прописывалась задача ежеквартально представлять Конгрессу предложения по усилению санкционного режима против РФ, отмечает сенатор.

«Администрация США понимала, что если сразу нажмет на все кнопки, то санкции уже потом невозможно будет вводить, поскольку следующими этапом будет война с нашей страной. Однако в обозримом будущем воевать с Россией никто не хочет. Власти США выбирали то, что тактически было более интересно. Так, к примеру, США то прижимали «Северный поток – 2», то еще что-то делали, но пакостили каждые три месяца», — сказал собеседник ФАН.

В ноябре этого года в США должны состояться выборы главы государства, а это значит, что в их внутренней политике обостряется «антироссийская история», утверждает Климов.

«Не удивительно то, что этот доклад сделали республиканцы, так как демократы в течение последних четырех лет пытались позиционировать их как «руку Кремля». В Демократической партии США считали, что республиканцы обходят Россию стороной и не давят на нее так, как это нужно делать. Когда до выборов остается несколько месяцев, республиканцы захотели показать себя самыми крутыми парнями. В этом смысле данный доклад рассматривается в контексте их внутриполитической истории, потому что антироссийский запал уже давно закреплен федеральным законом», — указал он.

Кроме того, российский политик обратил внимание, что в документе присутствуют две существенные новации, которые США ранее не прописывали.

«Во-первых, это попытка назвать нас спонсором терроризма. Этот шаг по большому счету грозит разрывом дипломатических отношений между странами. Так, к примеру с Ираном у США отсутствуют дипотношения, потому что американцы также считают его спонсором терроризма. Конгрессмены включили в доклад в качестве угрозы Коммунистическую партию Китая, пытаясь расколоть его общество на просто китайцев и членов компартии, — объяснил Климов. – В России выделить какую-то из партий невозможно. Тогда республиканцы предлагают властям США взаимодействие с российским народом, минуя правительство РФ. В переводе с декларативного языка на более понятный это означает, что американские конгрессмены призывают правительство США включить ручное управление Россией, минуя власти нашей страны. Это 100% вмешательство во внутренние дела суверенного государства, что противоречит уставу ООН, так как внешняя сила в лице США пытается изменить политическую систему другой страны, ее структуру и состав органов власти. Это пока не реализовано, поскольку не стало законом, а сейчас это всего лишь «хотелки» части республиканцев».

Напомним, США пытаются помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» с целью продавать странам Евросоюза сжиженный природный газ. Вашингтон называет трубопровод «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.

4 июня американские конгрессмены Тед Круз, Джин Шахин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода.