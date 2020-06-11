Норкин опубликовал прошлогодний снимок с грустной супругой

Москва, 11 июня. Журналист и телеведущий Андрей Норкин опубликовал прошлогоднее фото со своей супругой радиоведущей Юлией. Новость о смерти супруги представителя СМИ несколько дней назад потрясла общественность. Пост он опубликовал в Instagram.

Журналист сопроводил его словами о том, что он сам, и его супруга, запечатлены на фотографии очень грустными. Телеведущий утверждает, что их состояние было вызвано сильной усталостью от постоянных гастролей и концертов.

«Грустная фотография… Перед каким-то из прошлогодних сдвоенных концертов. Устали», — подчеркнул он.

Подписчики прокомментировали запись и уточнили, что в глазах Юлии Норкиной читается прощание.

«Грустная история. Ваша Юля как будто прощается с вами взглядом», — уточнил один из поклонников телеведущего. «Держитесь. Юлия все равно рядом в сами», — добавил другой.

Ранее телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир. По словам собеседника ФАН, 4 июня шла запись программы, темой которой стали разного рода разоблачения в формате «me too».

Источник отмечает, что Норкин был совершенно спокоен, но потом участники заметили, как в перерыве он говорил с аппаратной.

Во время следующего перерыва Андрей Норкин вместе с соведущим Иваном Трушкиным внезапно покинул студию. Перерыв длился непривычно долго, после чего Трушкин вернулся один и сообщил, что его коллега был вынужден уехать в связи с семейными обстоятельствами. Работа над программой продолжилась уже без него.

По окончании участники программы поинтересовались у сотрудников НТВ, что случилось, однако они оказались не в курсе произошедшего.