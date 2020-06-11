Пушилин заявил, что в ДНР стыдятся прогибающегося под меньшинство Зеленского

Донецк, 11 июня. Трусливая позиция действующей украинской власти, которая прогибается под агрессивное меньшинство, ничего, кроме стыда за Украину, не вызывает. Об этом в интервью блогеру Анатолию Шарию заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Нужно говорить, как сосуществовать. Да, Украине не хотелось бы, чтобы существовали ДНР и ЛНР, существовали наши граждане. Мы это понимаем, но нам тоже очень многого хотелось бы в отношении Украины. Но мы понимаем ценность мира», — говорит Пушилин.

По его словам, ситуация решаема, однако это будет непросто, так как конфликт между сторонами растянулся на годы. При этом глава ДНР подчеркнул, что надо по-настоящему разговаривать о мирном процессе, а не лишь делать вид.

«Мы же видим трусливую позицию нынешней украинской власти. Мы видим Зеленского, который боится маленькой радикально настроенной кучки. Мы это все видим, мы осознаем эту слабость, как он там прогибается перед откровенными негодяями, мерзавцами, убийцами», — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что в Донецке видят, как скатывается Украина, и что ей нужны серьезные изменения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что судьбу Донбасса вправе решать только люди, которые остались здесь жить и работать, рискуя жизнью, ради противодействия украинской агрессии. По его словам, как бы Киеву не хотелось вести переговоры с обработанными в СБУ людьми, это не имеет ничего общего с мирным процессом.

До этого Пушилин заявлял, что за год своего правления Зеленский не только не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, но и усугубил ситуацию как внутри государства, так и в отношении существующего конфликта в Донбассе.