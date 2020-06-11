Театр «Современник» может отменить ряд спектаклей из-за Ефремова

Москва, 11 июня. Смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, заставит театр «Современник» значительно пересмотреть афишу.

Как передают «Известия», сотрудникам театра не рекомендовано обсуждать инцидент с Ефремовым и планы руководства на его счет. Однако один из членов коллектива на условиях анонимности поделился возможным вариантом развития событий.

Он отмечает, что в некоторых постановках Ефремова заменит другой актер, однако есть спектакли, которые будут отменены.

До последнего времени заслуженный артист РФ был занят в трех спектаклях «Современника»: «Анархия» по пьесе Майка Пэкера «Дисфункционалы», «Амстердам» по пьесе Александра Галина «Парад», а также «Не становись чужим» по пьесе нобелевского лауреата Гарольда Пинтера «Возвращение домой».

Источник говорит, что в «Анархии» Ефремову вероятно найдут замену, но «Амстердам» из-за отсутствия артиста уйдет из репертуара. По его словам, это будет существенная потеря, так как спектакль пользуется большой популярностью у зрителей.

До этого главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявляла, что приговор Ефремову в виде реального срока заключения — очевидный финал истории «очень пьющего» человека, которому «до фени чужая жизнь».

Политолог Сергей Марков отмечал, что трагедия, случившаяся по вине Ефремова была неизбежным следствием его поведения на протяжении многих лет. Он призвал защищающих Ефремова людей помнить о том, что он «не просто актер-алкоголик, а сознательный убийца».

Поскольку Ефремов убил человека и находился пьяным за рулем, то наказание для актера должно быть с реальным лишением свободы, а не условный срок, о чем ранее заявил ФАН председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.