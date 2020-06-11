Милонов призвал закрепить в конституции поправку о традиционном браке ради будущего РФ

Москва, 11 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил видеоролик Федерального агентства новостей о гей-паре, которая усыновляет ребенка. Парламентарий считает, что россияне должны проголосовать за поправки к конституции, чтобы не допустить такого будущего для РФ.

Виталий Милонов поддержал видео о поправках в программе «Место встречи» на телеканале НТВ. Он подчеркнул, что авторы ролика взяли за основу модель западного общества, где усыновление детей гей-парами — обыденное явление.

«То, о чем говорит ФАН, это не возможность, а будущее страны, если она не закрепит эту поправку», — заявил Милонов.

Ранее депутат Госдумы призывала защитить будущее поколение от влияния «европейской половой толерантности». По ее мнению, детям часто навязывают модель поведения родителей против их же воли. Парламентарий подчеркнула, что у однополых пар возникают пробелы в воспитании детей. До этого семейный психотерапевт Наталья Наумова заявляла, что формирование здоровой личности требует традиционной семьи, в которой есть мама и папа. По ее мнению, дети в однополых «семьях» не могут стать полноценными из-за отсутствия примера здоровых взаимоотношений.

Напомним, что принятие поправок в конституцию позволит оградить российских детей от «однополых браков». Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.