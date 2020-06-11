Стала известна наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Москва, 11 июня. Специалисты сервиса по расшифровке генома 23andMe провели исследования и выяснили, обладатели какой группы крови наиболее устойчивы к коронавирусу. Итоги анализа размещены на официальном сайте компании.

Как подчеркивает генеральный директор 23andMe Энн Войчицки, исследователям было интересно узнать, может ли генетическая составляющая оказать влияние на симптомы COVID-19 у разных людей.

В итоге было установлено, что обладатели первой группы крови подвержены заражению коронавирусом на 18% меньше, чем все остальные. В общей сложности среди этой группы пострадали 1,3% людей. Ученые подчеркивают, что эффект защиты работает как для положительного, так и для отрицательного резус-фактора.

Они не отбрасывают предположение, что данные обстоятельства связаны с мутациями вируса, приводящие к повышению свертываемости второй группы крови, что делает инфекцию для обладателей этой группы более опасной.

Ранее глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев прокомментировал утверждение о том, что люди со второй группой крови якобы наиболее уязвимы для коронавируса. По словам доктора, это всего-лишь заблуждение. Многим людям свойственно связывать группы крови с определенными заболеваниями и свойствами, что не всегда корректно. Румянцев подчеркнул, что болезнь протекает индивидуально.