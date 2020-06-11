Депутат Бессараб призвала защитить детей от гей-браков ради будущего следующих поколений

Москва, 11 июня. Запрос на сохранение традиционных ценностей в России отражен в закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, говорит депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видеоролик о важности поправок к Конституции РФ. Нововведения также касаются вопроса сохранения семьи и защиты детей. На видео демонстрируется возможное будущее России, в котором гей-пара усыновляет ребенка. Ролик вызвал резонанс в Интернете и поднял волну дискуссий о недопустимости однополых браков.

Многие россияне убеждены, что усыновление детей гей-парами недопустимо по ряду причин. Аналогичной позиции придерживается и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она призвала защитить будущее поколение от влияния «европейской половой толерантности». По ее словам, маленьким детям часто навязывают модель поведения родителей против их же воли. Бессараб отмечает, что у однополых пар возникают серьезные пробелы в воспитании детей.

«Потому что семья из двоих пап не может воспитать маленького мальчика настоящим отцом семейства, который возьмет на себя всю ответственность и поведет рядом с собой за руку достойную женщину, мать семейства. И то же самое не сможет сделать девочка, выросшая в семье из двоих мам без папы», — говорит парламентарий.

Она подчеркивает, что сейчас это явно и очевидно, но через 20-30 лет ситуация может кардинально измениться. Поэтому она призывает защищать традиционные ценности, от которых напрямую зависит будущее следующих поколений.

«Мы сегодня уже должны задуматься, что мы стоим на пороге и находимся на некоем островке безопасности. И мы не должны впустить ничего вот такого немыслимого для РФ на нашу территорию», — заявила Светлана Бессараб.

Ранее глава Первого нравственного российского фронта (ПНРФ) Тимур Булатов заявлял, что мир должен разделиться на две части: первая — с тьмой, грехом и развратом, а вторая — с моральной чистотой, нравственностью и заботой о будущем поколении. По его словам, забота о подрастающем поколении — главное, о чем должен заботиться человек.

Напомним, что принятие поправок в конституцию позволит оградить российских детей от «однополых семей». Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.