Адвокат Гладилин задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника

Москва, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Эдуарда Гладилина по подозрению в похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.

По словам Владимира Ткаченко-Кремера, представляющего интересы задержанного, в настоящее время следователи проводят допрос Гладилина.

«В доме Гладилина в Мытищах ночью был обыск, который провели сотрудники МВД и Следственного комитета. Следственные действия в отношении моего подзащитного связаны с похищением сына Скрыпника. Гладилин подозревается в похищении человека», — приводит ТАСС слова Ткаченко-Кремера.

Адвокат сообщил, что в ходе обыска у Гладилина были изъяты телефоны, компьютеры и носители информации.

«По версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина», — добавил Ткаченко-Кремер.

Он рассказал также, что его подзащитному инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева. Защитник напомнил, что Гладилин проходил в качестве свидетеля по делу банды Гагиева, а также является адвокатом дочери убитого бандитами Гагиева Андрея Бурлакова Анастасии.

Ранее стало известно, что сын Скрыпника 5 июня вышел на прогулку в Солнечногорском городском округе и не вернулся, после чего на телефон его родителей начали поступать СМС-сообщения с угрозами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователям удалось установить местонахождение 16-летнего подростка спустя 36 часов. По словам парня, неизвестные надели ему на голову пакет, после чего увезли в неизвестном направлении и держали в подвале. В ходе расследования были изъяты записи с камер наблюдения, назначен ряд судебных экспертиз, проведены технические мероприятия с мобильной и другой техникой.