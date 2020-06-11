Стало известно, как Ельцин упустил шанс избежать войны в Чечне

Москва, 11 июня. Экс-президент России Борис Ельцин имел возможность предотвратить войну в Чечне, однако он упустил ее, приказав расстрелять из танков здание парламента в 1993 году, заявил бывший председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов.

«То, что произошло на Северном Кавказе, в Чечне — это была игра кремлевских деятелей. Если бы они не расстреляли Верховный Совет, там бы никто не погиб, мы (Верховный Совет. — Прим. ФАН) этот вопрос бы решили. Я считаю, что вопрос был бы решен до конца 1993 года», — говорит Хасбулатов.

По его мнению, последующие события на Северном Кавказе, гибель людей и потеря ресурсов — «на совести ельцинистов». Хасбулатов подчеркнул, что на тот момент ему удалось подвести все субъекты, кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии, к подписанию федеративного договора, что позволило остановить отделение территорий от РФ, чему Борис Ельцин был очень рад. Политик говорит, что собирал в Белом доме на совещаниях областных, краевых и республиканских председателей. Хасбулатов объяснял им все риски их отделения.

Ранее экс-заместитель министра безопасности РФ Сергей Степашин назвал безобразным штурм Белого дома во время путча в 1993 году. Он отметил, что подавить выступление можно было без стрельбы из танков.

Напомним, что путч 1993 года стал результатом конфронтации между первым президентом РФ Ельциным и выступающими против реформистского курса вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Жертвами путча стали более 150 человек.