В Госдуме предложили применять пихту и пиявок в профилактике коронавируса

Москва, 11 июня. В Госдуме подготовили рекомендации по применению методов альтернативной медицины в профилактике COVID-19.

Авторы документа предлагают использовать биологические активные добавки, добавлять в пищу куркуму и кориандр, а также делать ингаляции с ароматическими маслами пихты и лаванды. Кроме того, предлагается применять пиявок в профилактике коронавирусной инфекции. По словам одного из инициаторов формирования списка подобных рекомендаций, первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, документ будет направлен в Минздрав в начале следующей недели.

«Как показал опыт других стран — Китай, Корея, Япония, они широко применяют методы традиционной народной медицины в борьбе с ковидом. Этот опыт нам важен для профилактики, реабилитации, лечения легких форм COVID-19. Мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В разработке документа принимали участие эксперты, профильные специалисты в области медицины. Тунусов напомнил, что статья «Народная медицина» федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» «очень узкая» и не содержит нормативов применения даже зарегистрированных лекарств природного происхождения. Таких препаратов нет в клинических рекомендациях. Поэтому депутат назвал этот вопрос «очень актуальным».

«Неспецифическая профилактика или поддержка иммунитета должна проводиться постоянно, лучше всего для этого применять мягкие средства типа пряностей, чаев, БАДов. Это общедоступно, недорого и безопасно, если у пациента нет аллергической реакции», — говорится в документе.

В декабре прошлого года власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 7,357 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Ранее RT сообщил, что в трех российских регионах жителей проверят на популяционный иммунитет к COVID-19.