Лоза уверен, что российский театр не заметит потери Ефремова

Москва, 11 июня. Музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова за устроенное им смертельное ДТП.

Лоза возмутился заявлениями об «особенном и незаменимом таланте» актера и о ролях, которые он еще мог бы сыграть.

«Поверьте, как «отряд не заметит потери бойца», так российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если он получит реальный срок», — пишет музыкант у себя в Facebook.

По мнению Лозы, место Ефремова готовы занять сотни других актеров, ранее не имевших возможности играть подобные роли.

«Были и есть незаменимые актеры, но он не из их числа», — констатировал певец.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в ВАЗ, водитель которого получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

Отмечается, что устроившему ДТП со смертельным исходом Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы. До этого стало известно, что актер был не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения. Адвокат Шота Горгадзе призвал не дать Ефремову избежать наказания за смертельную аварию.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что общество требует наказания за преступление Михаила Ефремова, а уголовное дело в отношении артиста является «показательным экзаменом» для российской власти.