Нарколог рассказал, сколько времени потребуется на лечение Ефремова от алкоголизма

Москва, 11 июня. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что возможное лечение актера Михаила Ефремова от алкоголизма может занять около месяца, после чего нужно провести реабилитацию.

Назвать продолжительность периода реабилитации, отметил Брюн, сложно, но трагические ситуации, подобные той, в которой оказался Ефремов, могут действовать на пациентов отрезвляюще.

«Реабилитация может длиться всю жизнь, прогнозировать трудно. Иногда катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека. Знаю несколько людей, которых такие катастрофические события приводили к абсолютной трезвости. Дай бог, если это случится с Михаилом Олеговичем», — сказал нарколог.

Специалист заявил, что для точного диагноза необходимо медицинское обследование Ефремова, но косвенные признаки свидетельствуют о наличии у него алкогольной зависимости.

«Думаю, он страдает алкоголизмом, но утверждать точно не можем, поскольку не проводили специальных исследований», — сказал Брюн.

По словам нарколога, такие трагические случаи должны стать уроком для общества, которое также несет ответственность за случившееся.

«Семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет. Думаю, все эти люди ответственны за трагедию», — добавил он.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления кокаина и каннабиноидов.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен на домашний арест сроком на два месяца. Накануне RT сообщил, что в рамках расследования, которое ведется под контролем столичной прокуратуры, возбудили также дело о сбыте наркотиков артисту неустановленными лицами.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что приговор Ефремову в виде реального срока заключения — очевидный финал истории «очень пьющего» человека, которому «до фени чужая жизнь».