Глава ПНРФ заявил, что гей-браки основываются на любви к извращениям, порокам и греху

Москва, 11 июня. Глава Первого нравственного российского фронта (ПНРФ) Тимур Булатов оценил ролик Федерального агентства новостей о важности поправок в Конституцию РФ. Также он подчеркнул, что важно заботиться о будущем поколении и создавать мир с моральной чистотой и нравственностью.

Недавно ФАН опубликовал в Сети видеоролик о значимости поправок, которые предлагается внести в конституцию. В частности, они затронут защиту семьи и детства. В ролике ФАН была поднята тема семьи и семейных ценностей. Также видео заставило россиян задуматься о последствиях усыновления детей однополыми парами.

Руководитель ПНРФ Тимур Булатов отметил, что сам предлагал снять ролик на эту же тему.

«Я к этому ролику отношусь крайне положительно, он никого не оскорбляет. В ролике показан фантастический сюжет, как это может быть», — заявил Булатов.

По его словам, мир должен разделиться на две части: первая — с тьмой, грехом и развратом, а вторая — со светом, нравственностью, моральной чистотой и заботой о будущем поколении. Как отмечает глава ПНРФ, забота о подрастающем поколении — главное, о чем должен заботиться человек.

«Не о золоте, не о нефти, не о газе, ни о чем другом. Все это второстепенные вещи, потому что если мы вырастим поколение дегенератов и моральных ублюдков, то нам не для кого все сохранять и мир надо переписать заново, просто стереть и перезаписать», — заявил Тимур Булатов.

Он подчеркнул, что в старославянском языке есть слово «любове», что означает «люди, божественное ведующие». Глава ПНРФ подчеркнул, что на Руси люди могли называться влюбленными только тогда, когда у них появлялся ребенок — таким образом они прикасались к акту творения. Поэтому он не воспринимает всерьез слова однополых пар об их якобы любви. Булатов считает, что их любовь основывается на любви к извращениям, порокам и греху.

Ранее член Национальной родительской ассоциации и первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что дети в РФ должны иметь право на традиционную семью, а за соответствующую поправку в конституцию высказались многие граждане. Гумерова подчеркнула, что полноценная традиционная семья — залог сохранения национальных ценностей в России.