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Эксперт предупредил об опасности чужих зарядников для смартфона

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Эксперт предупредил об опасности чужих зарядников для смартфона

Москва, 11 июня. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил, что использование чужой зарядки может нанести повреждения гаджету и представляет угрозу безопасности персональных данных.

Коган подчеркнул, что технические специалисты настоятельно рекомендуют использовать оригинальные зарядные устройства, а не их китайские копии, которые могут отличаться по характеристикам.

«Поддельное зарядное устройство может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем зарядки», — пояснил он в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт предупредил об опасности чужих зарядников для смартфона

Но еще большую потенциальную опасность могут представлять общественные USB-станции, к которым получить доступ мошенники с помощью технических манипуляций, совершаемых втайне от администраторов или собственников.

«Через провода таких устройств злоумышленник может получить полный доступ к устройству и впоследствии даже убрать следы своего присутствия. Хакер фактически получает гаджет в свое распоряжение, как будто у него есть к нему пароль», — предупредил Коган.

Эксперт подчеркнул, что не стоит становиться в этом плане параноиком, не будет ничего страшного в том, чтобы одолжить свою зарядку людям, которых вы хорошо знаете или попросить их о такой же услуге.

Ранее RT сообщил, что во время пандемии следует лучше использовать смартфон с гарнитурой или наушниками, а также регулярно дезинфицировать гаджеты.

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Источник: «Прайм»
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