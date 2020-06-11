Супруга погибшего по вине Ефремова водителя рассказала, как узнала о гибели мужа

Москва, 11 июня. Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказала, как узнала о смерти мужа.

По словам женщины, в тот вечер она ждала Сергея после работы и пыталась ему дозвониться. Однако и личный, и рабочий телефон были вне зоны действия сети.

«А тут новости и Смоленская площадь... А я знаю, за каким районом он был закреплен. И как-то мельком показался логотип его фирмы. Пока я подошла к телевизору, кадр ушел, а сердце екнуло», — говорит женщина.

После этого она начала искать новости в Сети. Там она и обнаружила видеоролик, на котором узнала своего супруга. Когда женщина приехала в НИИ им. Склифосовского, ей дали успокоительное и заверили, что Сергей будет прооперирован.

«Вышла врач, позвала меня, оказывается, операции не было. Я спросила почему, а врач сказала, что стабилизировать не могут и до операционной его не довезут. Он был весь на аппаратах», — рассказывает вдова.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже умер в больнице от полученных травм. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян. Также в его анализах были найдены следы кокаина и каннабиноидов.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что общество требует наказания за преступление Михаила Ефремова, а уголовное дело в отношении артиста является «показательным экзаменом» для российской власти.