Сменившая образ Катя Лель стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую

Москва, 11 июня. Певица Катя Лель всегда предпочитала короткие стрижки, которые по мнению поклонников, ей очень идут. Однако на днях 45-летняя звезда опубликовала фото в новом образе — ей «приделали» кудри и надели чалму.

«Ну, и как я вам такая — в чалме и с кокетливыми кучеряшками?» — спросила у подписчиков Катя Лель.

Вероятно, певица рассчитывала на хвалебные комментарии о ее новом образе, однако вышло наоборот. Подписчики начали сравнивать ее с 66-летней Любовью Успенской.

«Ужас Катя. Плюс 50», — написал igpny. «Бабулька сказочница», — отмечает lizo4ka999. «Восточная тетя с рынка», — комментирует afanaseva1494. «Катя прости, но короткая стрижка больше идет», — считает cernovamaria16. «Если честно, не очень», — пишет islamhas100.

При этом Катя Лель не стала говорить, что это за проект, в котором ей пришлось перевоплощаться в восточный образ.

Ранее сообщалось, что певица Катя Лель в 45 лет решилась на кардинальные перемены во внешности и перекрасила волосы из блонда в сиреневый. Результатом перевоплощения исполнительница поделилась у себя в Instagram. Подписчиков ее необычный цвет волос шокировал. Однако тех, кому новый вариант прически пришелся по душе, оказалось заметно больше.

До этого Катя Лель рассказывала об испытаниях, которые ей пришлось преодолевать в музыкальной карьере. Артистка призналась, что петь на сцене — это очень тяжелый труд.