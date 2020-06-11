Black Lives Matter: какие приложения используются для координации протестов в США

Участники акций протеста активно используют не только очевидные возможности соцсетей Facebook и Twitter, мессенджеры Signal и Telegram, но и онлайн-карты, редактор таблиц Google Sheets, а также ряд других Интернет-ресурсов и приложений для смартфонов. Редакция Telegram-канала «ЧВК медиа» разбирает технологическую сторону протестов в США.

Вот уже две с лишним недели внимание всего мира приковано к США после случайной гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук (а точнее ног) полицейских. Акции протеста «против полицейского произвола» захлестнули несколько десятков крупных городов по всей стране, митинги в поддержку протестующих с лозунгами «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение») прошли в крупных городах по всему миру. География демонстраций на сегодняшний день весьма широкая. Самые масштабные акции, разумеется, проходят в США.

Социальные сети: «Большая тройка»

Самыми очевидными инструментами «цифрового арсенала» протестующих, конечно же, являются социальные сети Facebook, Instagram и Twitter.

Facebook. Не будем подробно останавливаться на крупнейшей соцсети в мире, все происходящее в ней можно описать тремя словами: «лайк, шер, репост». Эта социальная сеть была и остается самым простым и действенным способом донести любую информацию до широкой аудитории в Интернете.

Instagram. Здесь ситуация несколько иная. В одночасье в американском сегменте аудитории этой соцсети произошли коренные изменения в части размещаемого пользователями контента: на смену снимкам еды и фотографиям из путешествий пришли видео-истории о протестах и беспорядках. Крупные и не очень компании предсказуемо стали менять аватары в профилях: вместо радужных логотипов в поддержку ЛГБТ-сообщества появились черные квадраты с вариациями на тему главного лозунга протестов.

В аккаунтах, посвященных протестам, наблюдается резкий рост числа подписчиков. Например, на аккаунт FreedomFightersDC (округ Колумбия) за первую неделю подписались свыше 10 тысяч пользователей. На JusticeForGeorgeNYC (Нью-Йорк), созданный через несколько дней после гибели Джорджа Флойда, подписаны свыше 180 тысяч человек, а у самого крупного из всех протестных — BlkLivesMatter — 3,3 млн подписчиков и галочка верифицированного аккаунта.

Подобных аккаунтов в Instagram много, все они делятся фото и видео с акций протеста, творчеством в поддержку чернокожих и протестующих, ссылками на петиции о роспуске полиции, анонсами будущих демонстраций, лайфхаками по строительству баррикад и защите от слезоточивого газа и тому подобное. Также с помощью соцсетей активисты организовали доставку продуктов протестующим.

Twitter. В среду, 4 июня, приложение Twitter побило рекорд по скачиваниям в сутки. По данным портала Apptopia, в этот день более 667 тыс. человек загрузили приложение, из них только в США — 140 тыс. (большое количество скачиваний также пришлось на Великобританию, Индию, Бразилию и Мексику). Помимо этого, 3 июня был установлен рекорд по числу активных пользователей в США за сутки: около 40 млн человек в США зашли в приложение.

Такие показатели объясняются достаточно просто: многие из тех, кто не принимал активного участия в протестах, скачали приложение, чтобы наблюдать за событиями и получать новости из первых рук.

.@Twitter topped its record for installs on Wednesday with 677,000 worldwide downloads. This included a near-record download figure of 140,000 installs in the U.S.



➡️More info: https://t.co/pJ9Pqf5Y4n @TechCrunch @sarahintampa pic.twitter.com/WaT9hNMBKy — Apptopia (@Apptopia) June 4, 2020

Отдельно можно отметить в определенной степени курьезный случай, имевший место в Twitter на прошлой неделе. Во время протестов полиция Далласа попросила общественность направлять информацию о правонарушениях в приложение iWatch Dallas, пользователь под ником notextzone призвал фанатов K-pop (корейская поп-музыка) отсылать в полицейское приложение фэнкамы (короткие видеоролики, сделанные фанатами корейских исполнителей о своих кумирах). По замыслу участников такой спам-атаки, полиция не сможет увидеть сообщения о правонарушениях на акциях протеста. Твит пользователя notextzone стал «вирусным» и по итогу спам-атаки работа приложения была нарушена.

Законопослушный гражданин

Один из самых популярных способов следить за протестами не имеет ничего общего с Facebook или Twitter.

Приложение под названием Citizen («Гражданин») мгновенно стало популярным на фоне общенациональных демонстраций. Оно позволяет пользователям узнавать об инцидентах на основании информации, полученной в результате сканирования радиоканалов, на которых работают диспетчеры 911 — полиция, пожарные и различные аварийно-спасательные службы.

Приложение использует мощные сканеры для настройки на общественные радиоканалы, затем оцифровывает и расшифровывает звук, используя алгоритм для выделения ключевых слов, и отмечает происшествия на карте. Citizen снискал популярность благодаря возможности выкладывать видео и комментировать происходящее, что отличает его от других приложений с функцией радиосканера, в этом смысле чем-то напоминая TikTok.

В настоящее время Citizen занимает 11 место по популярности среди бесплатных приложений в App Store, а также второе место в категории «Новости» (после Twitter). За последнюю неделю количество новых пользователей в США достигло 620 тысяч, что примерно на 916% больше по сравнению с предыдущей неделей, а 2 июня был установлен рекорд по новым скачиваниям в день — 150 тысяч раз.

Для доступа к Citizen необходимо создать счет, привязанный к телефонному номеру с помощью кода аутентификации, присылаемого в SMS. Приложение запрашивает информацию о местоположении пользователя, чтобы показать, что происходит поблизости. На веб-сайте приложения сообщения об инцидентах и видеоролики доступны без регистрации (доступен поиск по почтовому индексу, названию населенного пункта, улицы или точному адресу).

Приложение позволяет тем, кто не участвует в акциях протеста, смотреть видеоролики, снятые от первого лица в самой гуще событий, что в какой-то степени создает эффект присутствия. Пользователи Facebook и Twitter такой возможности лишены. Участники протеста, в свою очередь, могут видеть, где собрались люди и слышать, о чем говорят в эфире полицейские.

Как и многие другие онлайн-сервисы, Citizen передает данные о пользователях правоохранительным органам по распоряжению суда. Приложение создает каталог видеоматериалов, привязанных к конкретным телефонным номерам и адресам электронной почты, к которым правительство может получить доступ. В пресс-службе Citizen отметили, что в случае, если пользователи удаляют свои материалы, приложение сохраняет их в течение 30 дней, после чего данные удаляются окончательно.

У другого, похожего по функционалу, приложения под названием Nextdoor количество скачиваний на прошлой неделе тоже выросло, но незначительно. Это объясняется довольно трудоемким процессом офлайн-проверки местоположения пользователя.

Радиосканеры

Количество скачиваний приложений с функциями радиосканера также достигло рекордных показателей за прошлую неделю в США. Согласно данным сервиса Apptopia, четыре наиболее популярных приложения такого типа были загружены в общей сложности 213 тысяч раз за первые после начала протестов выходные, что на 125% больше по сравнению с предыдущими выходными. Это рекордное число для этой группы приложений в целом. Не имеет смысла подробно останавливаться на них, лишь перечислим вошедшие в топ: Scanner Radio — Fire and Police Scanner, Police Scanner, 5-0 Radio Police Scanner, Police Scanner Radio Fire and Police Scanner +.

К этой же категории можно отнести веб-сайт murph.live, где в онлайн-режиме происходит расшифровка переговоров полиции.

Офисные приложения

Не самым очевидным инструментом координации протестующих стали онлайн-версии приложений офисного пакета Google Docs, а именно: текстовый редактор Google Docs, редактор таблиц Google Sheets и инструмент для создания форм и опросов Google Forms.

Так, 17-летняя девушка создала текстовый документ, в котором стала собирать полезную для участников акций протеста информацию. На момент публикации нашей статьи в документе уже 30 страниц со ссылками в оглавлении, включающие подразделы, посвященные петициям, пожертвованиям и способам связи с должностными лицами, а также другие полезные ресурсы.

Начиная с 27 мая, им поделились более 10 тысяч раз. Вот пример таблицы, содержащей подобную информацию.

В другой таблице, составленной фондом за свободную прессу Freedom of the Press Foundation собраны случаи полицейской агрессии по отношению к журналистам, освещающим ход протестных акций (сейчас там свыше 300 случаев). Здесь же и таблица со ссылками на видео, на которых запечатлены случаи жестоких действий со стороны полицейских.

Google Forms, в свою очередь, используется для сбора данных о пожертвованиях в фонды, для уплаты залога или подписей под петициями.

Карты

С помощью картографических сервисов активисты ведут учет акций протеста в поддержку демонстрантов в США по всему миру. Для этих целей используются Google Maps и разработанный активистом из города Нью-Мексико ресурс Creocitymaps. Особняком в этой категории стоит веб-сайт Scanmap. Отличительной чертой ресурса является то, что с его помощью можно узнать местоположение автозаков, полицейских патрулей, военных, баррикад, пожаров и т. д. Имеется возможность включить отображение на карте камер наблюдения и полицейских вертолетов. Также в боковой панели размещены ссылки на трансляции в Periscope и треды в Twitter с информацией, полученной посредством радиосканеров.

Мессенджеры

Мессенджеры давно заняли прочное место в нашей цифровой жизни, и, разумеется, участники протестов в полной мере используют функционал этих приложений.

По сравнению с Twitter, Citizen и радиосканерами, количество скачиваний WhatsApp, Telegram и Signal выросло не так сильно. Худшие показатели роста у WhatsApp. Оно и понятно — это и без того самый популярный мессенджер в мире (если не считать Messenger от Facebook).

Лучшие показатели у Signal. Этот один из самых защищенных мессенджеров в «мирное время» не пользовался большой популярностью в США, но пришелся как нельзя кстати с началом акций протеста, особенно после того, как разработчики добавили в мессенджер функцию размытия лиц на фотографиях. Для этих же целей издание Vice рекомендует пользоваться сервисом Image Scrubber.

Почетное второе место занял Telegram. Детище Павла Дурова тоже считается одним из наиболее защищенных мессенджеров. Активно применялся протестующими в Гонконге во время прошлогодних демонстраций. Ровно ту же роль он играет и в американских протестах. Наиболее активные из обнаруженных в ходе подготовки статьи каналы The Black Lives Revolution (BLM) и Strike Force #BLM размещают по несколько десятков сообщений в день. Здесь и анонсы предстоящих акций протеста, и «сводки с фронта», и полезные советы, основанные на опыте «товарищей» (sic!) из Гонконга. А также бесконечные репосты, скриншоты и мемы с просторов Интернета.

В воскресенье, 7 июня, на анонимном имиджборде 4chan появилось сообщение пользователя, которому удалось на время получить доступ к данным подписчиков Telegram-канала The Black Lives Revolution (BLM). Одни комментаторы предложили скопировать всю доступную информацию и передать все в полицию. Другие — не торопиться, а внедриться в ряды подписчиков и собирать доказательства противоправных действий. Желающие могли ознакомиться с неполным архивом со скачанными данными о канале The Black Lives Revolution и сеткой связанных с ним каналов.

Кроме всего вышеперечисленного, стоит упомянуть о существовании подкаста Uprise Daily и сайта с полезными ресурсами для протестующих.

Доказательств наличия централизованной координации действий нам найти не удалось. Однако нельзя утверждать, что в будущем они не появятся. Пока все указывает на самоорганизацию с помощью активистов и просто неравнодушных людей. Свой вклад вносят в том числе и СМИ. Например, газета USA Today выпустила настоящее руководство, как правильно подготовиться к участию в протестах в технологическом аспекте.

В отличие от проходивших в прошлом году акций в Гонконге, участники которых координировали свои действия в закрытых группах в мессенджере Telegram и на секретных сайтах, чтобы не попасть в поле зрения полиции, протестующие, участвующие в движении Black Lives Matter, и те, кто поддерживает их в цифровом формате, чаще используют открытые каналы связи. Однако испытывают опасения, что сервисы могут передать их данные в правоохранительные органы.