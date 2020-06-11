Наташа Королева рассказала, как «лежала трупиком» после потери ребенка

Москва, 11 июня. Певица Наташа Королева поделилась воспоминаниями о потере ребенка, когда на фоне скандала из-за интимных фото у нее случился выкидыш.

Королева рассказала, что мечтала подарить второго ребенка своему мужу Сергею Глушко, забеременеть ей удалось в 2015 году, но именно в этот период разразился скандал вокруг ее интимных фото, попавших в Сеть.

Многие критики высказывали мнение, что пикантные фотографии были обнародованы намеренно с целью пиара на этой теме. Королева же уверяла, что снимки были предназначены исключительно для ее мужа. Скандал певица перенесла настолько тяжело, что случился выкидыш. Это окончательно подкосило женщину, тогда ей пришлось обращаться за психологической помощью к специалисту.

«Нашла в себе силы благодаря другу-психотерапевту. Он мне давал советы. Я медитировала, слушала музыку, созерцала красоту, не смотрела телевизор и не читала новости. Я поехала в красивые места. Суицидальных мыслей не возникало, но первую неделю я лежала трупиком и у меня текли слезы», — поделилась воспоминаниями Королева с изданием «СтарХит».

В тот тяжелый период ей также помогла концертный директор Марина Наринская.

«Она приехала ко мне и сказала: «Ты что рыдаешь? Жизнь не закончилась!». Она меня встряхнула», — рассказала певица.

Королева подчеркнула, что в такой ситуации нельзя искать утешения в алкогольных напитках, поскольку легко «подсадиться на эту гадость, которая потом делает из нас нелюдей».

Ранее «Известия» сообщили, что Наташа Королева заявила о готовности стать бабушкой.