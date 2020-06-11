Омбудсмен по правам ребенка отметила негативное влияние гей-браков на детскую психику

Москва, 11 июня. Закрепление в конституции понятие брака как «союза только между мужчиной и женщиной», важно и носит правильный характер, считает уполномоченная по правам ребенка в Ханты-Мансийском АО Татьяна Моховикова.

По ее мнению, если ребенка воспитывают однополые пары, то это крайне негативно сказывается на его психике.

«Бесспорно, если ребенка окружают люди, родители одного пола, то это негативно сказывается не его психике. Я уверена, что со мной согласятся все уполномоченные по правам ребенка — семья, это место, где ребенок растет в любви и заботе, а любовь женская и мужская все-таки немного разные», — говорит Моховикова.

Омбудсмен отмечает, что детей должны окружать мама с папой — люди женского и мужского пола. Она подчеркивает, что брак должен быть в традиционных понятиях.

«Поправка о закреплении понятия брака как союза только между мужчиной и женщиной — правильная, за нее высказалось огромное количество людей», — заключила специалист.

Ранее кандидат юридических наук Елена Иванова опубликовала материал, в котором предупредила, что разрешение однополым парам усыновлять детей умаляет права этих детей, закрепленные в «Конвенции ООН о правах ребенка». Речь идет о статьях 12 и 16, согласно которым ребенок имеет право выражать мнение и пользоваться защитой от вмешательства в личную жизнь.

До этого о негативных последствиях воспитания детей в однополых «семьях» рассказала психотерапевт Наталья Наумова.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля пройдет всероссийское голосование по поправкам к конституции. Одна из поправок закрепляет брак только как союз между мужчиной и женщиной.