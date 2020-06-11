Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Москва, 11 июня. Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и Space X, прокомментировал статью главы госкорпорации Роскосмос в журнале Forbes.

Свой комментарий Маск разместил в Twitter под сообщением журналиста издания Ars Эрика Бергера, опубликовавшего английский перевод колонки Рогозина. Бергер обратил внимание, что Рогозин сравним предоставленную Роскосмосом возможность доставки американских астронавтов на МКС с работами мастеров эпохи Возрождения.

«Так же, как картины да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс сохранить возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — подчеркнул Рогозин.

«Неплохой отрывок», — прокомментировал эти слова Маск.

Он заявил, что разработки советских и российских инженеров помогли создателям двигателей Raptor компании Space X принять решение об отказе от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.

В августе прошлого года Space X провела успешные испытания оборудованного двигателем Raptor прототипа, в ходе которого были проверены решения для создания космического многоразового корабля Starship, который планируется использовать для вывода спутников на орбиту и доставки грузов на Луну. В ноябре 2019-го прототип корабля взорвался в ходе испытаний. С таким же результатом завершились еще три попытки его испытания уже в текущем году.

Starship рассчитан на 100 человек и изготовлен из легированной стали, его грузоподъемность, по словам разработчиков, будет достигать 150 тонн. В перспективе корабль планирует использовать для полетов на Марс.

Ранее «Известия» сообщили, что Space X использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, позволившие осуществить успешную стыковку с МКС.