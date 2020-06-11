Подруга Ефремова рассказала об еще одном пьяном ДТП с участием актера

Москва, 11 июня. Известный журналист и писатель Маша Слоним, которая давно дружит с Михаилом Ефремовым, рассказала об еще одной аварии с участием актера. Тогда он тоже был за рулем, будучи в нетрезвом состоянии.

По ее словам, она познакомилась с Ефремовым еще в начале 1990-х, он был лучшим другом ее мужа — артиста МХАТа Сергея Шкаликова. Она говорит, что в тот раз Ефремов «чуть не угробил Серегу и себя».

«Я была в Греции и попросила их съездить за моей собакой Фросей в деревню, находившуюся в 400 км от Москвы. Я, конечно, не знала, что они поедут пьяными. За рулем был Мишка, видимо, как самый трезвый из двоих. Примерно на 200 км от Москвы на Волоколамском шоссе машина вылетела в поле, перевернулась и остановилась только благодаря тому, что на пути попались березки!» — вспоминает Маша Слоним.

Она отмечает, что «Ниву», на которой они ехали, пришлось доставать трактором. К счастью, тогда обошлось без жертв и пострадавших. Слоним считает, что причиной недавней аварии Ефремова в центре Москвы стало его пристрастие к алкоголю. Писательница подчеркивает, что на пьяного человека невозможно повлиять, лишь он сам способен побороть пагубную привычку. По ее мнению, сейчас Ефремов «достиг дна» и она надеется, что это станет встряской для актера.

«Грустно все это, но не хочется морализировать. Миша мне не чужой, мне его ужасно жалко. Мужчину, которого он убил, и его семью — еще жальче. Как Мише с этим жить... Не знаю!» — подвела итог Маша Слоним.

Юрист Леонид Ольшанский отмечал, чем устроившему смертельную аварию Михаилу Ефремову также может грозить уголовное дело по статье «сбыт наркотических средств». Экспертиза показала, что актер в момент ДТП был не только в состоянии алкогольного опьянения, но и находился под воздействием кокаина и каннабиноидов.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что общество требует наказания за преступление Михаила Ефремова, а уголовное дело в отношении артиста является «показательным экзаменом» для российской власти.