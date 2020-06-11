Врач назвала эффективный способ борьбы с сединой

Москва, 11 июня. Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, какие привычные методы борьбы с сединой на самом деле бессмысленны и как современным способом можно справиться с побелевшими волосами.

В интервью радио Sputnik Кохас отметила, что из-за возросшего ритма жизни и стрессов седина в последнее время «помолодела». При этом привычный метод борьбы с сединой — выдергивание поменявших цвет волос — она назвала совершенно неэффективным.

Как уточнила специалист, процесс поседения, если он уже начался, может быть либо постепенным, либо на фоне стресса агрессивным.

«Стресс влияет на спазм сосудов, из-за которого нарушается кровообращение, и клетки перестают правильно функционировать. Наиболее подверженные стрессу люди имеют симптом раннего поседения волос», — сообщила Кохас.

Трихолог отметила, что сегодня есть средства, которые позволяют замедлить процесс поседения. Однако действенными они будут только в определенных обстоятельствах. К примеру, когда на фоне нехватки железа снижается количество меди в организме, которая участвует в работе клеток по выработке пигментов.

«Можно провести профилактику поседения волос, если использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Когда люди начинают их использовать, то есть побочный эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается. Остановить этот процесс можно только если причина в недостатке меди в организме», — заявила специалист.

В начале июня сообщалось, что американские ученые нашли способ, как вернуть волосам первоначальный цвет и избавиться от седины. По их данным, пигмент теряется из-за сильных потрясений. Как сообщает «Царьград», если человек будет жить спокойной жизнью, то процесс появления седины не только остановится, но и повернется вспять. Как подтверждают опыты, у людей с несколькими седеющими прядями после продолжительного отдыха цвет волос полностью восстанавливался.