Панин рассказал, как пьяным разбил машину неподалеку от места аварии Ефремова

Москва, 11 июня. Актер Алексей Панин признался, что садился за руль пьяным и попадал в «безумные аварии» и заявил, что устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова «нельзя сажать в тюрьму».

Об этом Панин сообщил в ходе пресс-конференции, темой которой стала авария, произошедшая в Москве по вине Ефремова.

«Я садился за руль пьяный, попадал в безумные аварии. У меня был роман с Александровой. Она улетела в Рим, а я сел за руль и лоб в лоб влетел в человека почти там же, где Миша врезался. Машина была всмятку», — рассказал он.

Панин добавил, что не понес никакого наказания за ту аварию, как и за другие, в которых он участвовал в состоянии опьянения.

«Наказания не было. Мне повезло, что все аварии, которые случались по пьяни, не приводили к тяжелым последствиям. Мне просто повезло», — отметил скандально известный актер.

Впрочем, у Панина все же «отобрали машину» и он не представляет собой угрозу для участников дорожного движения. Говоря о поступке Ефремова, актер грязно выругался и после долгой паузы со слезами на глазах заявил, что того «нельзя сажать в тюрьму».

«Иногда известные артисты забывают, что мы такие же, как все остальные. Но я не могу представить, что Мише впаяют 30 лет. Вот кому от этого легче станет? Вы через два месяца забудете вообще об этом», — сказал Панин.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян. В его анализах были обнаружены также следы употребления кокаина и каннабиноидов.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением суда Ефремов помещен под домашний арест сроком на два месяца. Накануне стало известно, что в рамках расследования, которое ведется под контролем столичной прокуратуры, возбудили также дело о сбыте наркотиков артисту неустановленными лицами.

В среду на портале change.org появилась петиция с требованием лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ и лауреата Государственной премии. Автор петиции потребовал также справедливого наказания для артиста.