Гумерова назвала традиционную семью залогом сохранения национальных ценностей в РФ

Москва, 11 июня. Полноценная традиционная семья является залогом сохранения национальных ценностей в России, и с этим утверждением согласно большинство россиян. Об этом заявила член Национальной родительской ассоциации, первый зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Гумерова в интервью iReactor напомнила, что является членом рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ и в этом качестве неоднократно встречалась с населением.

«Это был просто призыв [граждан] обязательно закрепить в основном законе страны наши традиционные семейные ценности и понимание того, что брак – это союз между мужчиной и женщиной», — отметила она.

Гумерова подчеркнула, что именно полноценная традиционная семья является залогом сохранения национальных ценностей в России. И это, утверждает парламентарий, мнение большинства россиян.

«Я уверена, что то, что заложено природой, то, что веками бережно передавалось из поколения в поколение, обязательно должно сохраниться. У наших детей должна быть традиционная семья, должны быть мама и папа. Это залог сохранения наших традиций, нашей культуры, это очень и очень важно», — заявила она.

Напомним, после публикации Федеральным агентством новостей ролика о необходимости закрепления понятия брака как «союза мужчины и женщины» в Конституции РФ пользователи начали активно высказываться на тему недопустимости усыновления и воспитания детей гомосексуальными парами в РФ.

В частности, председатель всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко выступила за то, чтобы у ребенка было понимание отца и матери, браки между представителями ЛГБТ-сообщества она назвала антиприродными.

Голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Изменения в основной закон страны вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией его решили перенести.