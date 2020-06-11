Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом

Москва, 11 июня. Екатерина Варнава радикально изменила имидж после расставания с возлюбленным. Теперь у актрисы короткая стрижка и пепельно-русый цвет волос. Подписчики восхищены новым образом звезды.

Многие поклонники Варнавы связали ее эксперимент со внешностью с недавним разрывом со своим женихом, Константином Мякиньковым. Оказалось, что произошло это еще год назад, но звезда скрывала данный факт, как от поклонников, так и от друзей. По мнению фолловеров, эксперимент со сменой имиджа у Варнавы удался.

«Круто! Бомбический образ! Звезда!» — пишет vshelyagova. «Катя, ты невероятная», — комментирует stepanenko_1314. «В любом образе вы прекрасны», — отмечает 1526_elena. «Вы шикарная! Крутое фото и идея», — считает bannimonro. «Сверхъестественная красота», — написал ilya_andreevichhh.

Сама Варнава признается, что ее отношения с Мякиньковым подошли к концу не из-за предательства или ссоры. По ее словам, страсть между ними постепенно угасала и их роман перерос в дружбу.

«Мы разъехались, и как бы банально это не звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше», — говорила звезда Comedy Woman.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава назвала имя нового возлюбленного. Артистка призналась, что уже успела в первый раз поругалась с новым ухажером. В интервью Агате Муцениеце для шоу «Честный развод» Варнава назвала его имя — Володя. Однако подробности нового романа актриса раскрывать не стала.