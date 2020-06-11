В США назвали «убийц» российского подводного беспилотника «Посейдон»

Москва, 11 июня. Издание Forbes полагает, что «убийцами» российского подводного беспилотного аппарата «Посейдон» могут быть американская торпеда ADCAP или британская Spearfish.

Forbes сообщает, что «Посейдонами», по мнению экспертов, планируют оснастить перспективную российскую подводную лодку проекта 08951 «Хабаровск». Издание указывает, что субмарина будет способна нести до шести беспилотников, оснащенных ядерной энергетической установкой, что дает им «практически неограниченную дальность действия».

«Поэтому «Посейдон» будет представлять угрозу для прибрежных городов, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Министерство обороны России описывает его как многоцелевое оружие и предполагает, что оно также может применяться против боевых групп авианосцев ВМС США», — пишет автор статьи.

Западные специалисты в области вооружений предупреждают, что на создание перехватчиков для «Посейдона» потребуется определенное время. Скорость и глубина, на которой действует ядерный беспилотник, могут сделать его «практически неуязвимым» для нынешнего поколения торпед, стоящих на вооружении сильнейших военно-морских флотов стран НАТО. Автор указывает, что сегодня противостоять «Посейдонам» могли бы лишь американская торпеда ADCAP или британская Spearfish, но с большими ограничениями.

«Так что только новые, более быстрые, дальнобойные и глубоководные торпеды станут по-настоящему эффективными. И, возможно, именно это является частью логического обоснования создания «Посейдона». Противодействие ему будет стоить Западу огромных денег, что может отодвинуть другие приоритеты на второй план», — резюмирует Forbes.

О разработке «Посейдона» в 2018 году сообщил президент России Владимир Путин. На вооружение подводные беспилотники планирует принять в 2020-2021 годах. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, рассказывающее о принципах работы подводного аппарата.