Москва, 11 июня. Российские ученые разошлись во мнениях с западными коллегами на тему воспитания детей однополыми семьями.

Ранее либеральное издание Meduza, которое базируется в Риге, опубликовало статью на тему взросления детей в однополых семьях. В материале отмечается, что воспитание ребенка геями якобы не сказывается на его поведении в будущем. Авторы публикации делают отсылки на зарубежные исследования, однако российские ученые считают эту информацию некорректной, так как зарубежные эксперты анализируют семьи с детьми, которые еще не достигли подросткового возраста.

Исследования российских ученых показали, что дети, воспитанные в однополых семьях, не разделяют роли обоих родителей. Это может стать причиной внутреннего конфликта у ребенка. Специалисты сделали вывод, что гей-пары не в полной мере осознают свои вербальные и поведенческие сигналы детям. Ученые полагают, что геи склонны «отражать» эти эмоции в обратную сторону из-за отрицательного отношения к ним. Это оказывает негативное влияние на их собственную реализацию, а также не лучшим образом сказывается на формирование психики детей в их семьях.

Ранее отмечалось, что дети в однополых «семьях» не могут стать полноценными из-за отсутствия примера здоровых взаимоотношений. Подобные «семьи» подвергают насилию ребенка. Семейный психотерапевт Наталья Наумова подчеркивает, что формирование здоровой личности требует традиционной семьи, в которой есть мама и папа.

Напомним, что принятие поправок в конституцию позволит оградить российских детей от «однополых семей». Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.