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Комментатор Орлов заявил, что Ефремов должен понести наказание за смертельное ДТП

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Комментатор Орлов заявил, что Ефремов должен понести наказание за смертельное ДТП

Москва, 11 июня. Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов должен понести справедливое наказание.

В интервью «Спорт-экспрессу» Орлов прокомментировал «шумиху» вокруг резонансного дела актера. Будучи пьяным Ефремов протаранил на встречке автомобиль, водитель Сергей Захаров скончался в больнице от многочисленных травм.

По словам Орлова, в данном случает «шум — естественное, нормальное явление», и тональность, с которой обсуждают преступление Ефремова, «очень верная».

«Все как один выступают за то, чтобы расследование было непредвзятое, без всяких влияний и нажимов. С холодной головой. Так и должно быть», — подчеркнул комментатор.

По его словам, произошедшее — горе для семьи погибшего водителя и «беда для семьи Ефремова».

«Да и он сам сейчас готов себя растерзать. Очень сложный момент… Но я рад, что никаких политических моментов в отношении Ефремова не произносится. Пока все идет без натяжек. Человек нарушил — должен понести наказание. И точка», — резюмировал Орлов.

Во вторник суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. В среду в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, сообщал телеканал «360». Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков 

Очень многие общественные деятели, звезды шоу-бизнеса и политики потребовали не делать Ефремову никаких скидок, и как следует наказать артиста за езду в пьяном виде и смерть человека. В частности, заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев напомнил, что уголовный кодекс не делит граждан на «известных и неизвестных» и является единым для всех. А значит, Ефремов должен ответить перед законом на равных основаниях.

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Источник: Спорт-экспресс
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