Тартаров заявил, что Ефремову «теперь хорошо вылечат печень»

Москва, 11 июня. Ветеран смешанных единоборств, актер и продюсер Олег Тактаров заявил, что устроившему смертельное ДТП артисту Михаилу Ефремову «хорошо вылечат печень»..

В своем Instagram Тактаров высказался по поводу трагического инцидента, произошедшего в понедельник в Москве по вине Ефремова. Он сообщил, что неоднократно работал с артистом над фильмами, и это «было великолепно, когда Миша снимался трезвый».

«Кроме скорби и соболезнований семье пострадавшего, ничего не могу сказать. Михаилу теперь хорошо вылечат печень, мозгами, может, соберется. У него были не те друзья в последнее время, не то окружение. Я видел, как он работает трезвый — это блестяще. Но не то окружение было, где-то режиссеры попустительствовали», — отметил Тактаров.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян. В его анализах были обнаружены также следы употребления кокаина и каннабиноидов.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением суда Ефремов помещен под домашний арест сроком на два месяца. Накануне стало известно, что в рамках расследования, которое ведется под контролем столичной прокуратуры, возбудили также дело о сбыте наркотиков артисту неустановленными лицами.

Ранее политолог Сергей Марков указал, что общество требует наказания за преступление Ефремова, а уголовное дело в отношении актера превращается в один из «показательных экзаменов» для российской власти.