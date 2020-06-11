В США требуют ввести новые санкции против России за желание «подорвать мировой порядок»

Вашингтон, 11 июня. Рабочая группа крупнейшего объединения внутри фракции республиканцев в Палате представителей распространила доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против РФ.

Необходимость ужесточить рестрикции против Москвы в документе объясняются тем, что «Россия последние 10 лет утверждается в качестве глобальной державы с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США».

Авторы доклада выступили с инициативой внести РФ в список «спонсоров терроризма». Они обвинили Москву в поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, движений «Хезболла», «Талибан»1, а также «Русского имперского движения», которое было внесено Вашингтоном в список террористических организаций.

Также Конгрессу было предложено наложить вторичные санкции на компании, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты, а также принять разработанный сенатором Линдси Грэмом законопроект «о защите безопасности США от Кремля» (DASKAA). Рабочая группа также предложила наложить санкции Министерства финансов США против Внешэкономбанка. Они призвали принять меры по исключению РФ из межбанковской системы SWIFT.

Было предложено установить ограничения против тех, кого Штаты подозревают в «руководстве российской пропагандой» и олигархов, которые якобы связаны с Кремлем. Среди приведенных примеров были российский предприниматель Владимир Евтушенков, грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили и украинский «пророссийский олигарх» Виктор Медведчук.

Помимо этого, было предложено сделать «противостояние российской агрессии» главным вопросом на всех саммитах НАТО. Также авторы инициативы предложили расширить программу военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов от Республиканской партии в Палате представителей намерена предложить новый пакет санкций против РФ, Китая и Ирана. Об этом сообщил член Конгресса США Грег Стьюби. Он пояснил, что введение дополнительных санкций необходимо в связи с истечением срока действия оружейного эмбарго в отношении Ирана.

До этого стало известно, что США отказались возвращать России дипломатическую собственность в Нью-Йорке, об этом сообщал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Напомним, что РФ неоднократно опровергала обвинения со стороны США, в частности о вмешательстве в выборы, спонсировании терроризма и т. д. При этом США не подкрепляют доказательствами свои обвинения.

1 Организация запрещена на территории РФ.