Москва, 11 июня. Специалисты предупредили, что отстаивание прав ЛГБТ-сообществ и курс на легализацию однополых браков с правом усыновления ими детей неизбежно ведет к нарушению прав детей.

Так, кандидат юридических наук Елена Иванова опубликовала материал, в котором предупредила, что разрешение однополым парам усыновлять детей умаляет права этих детей, закрепленные в «Конвенции ООН о правах ребенка». Речь идет о статьях 12 и 16, согласно которым ребенок имеет право выражать мнение и пользоваться защитой от вмешательства в личную жизнь.

Если же ребенок воспитывается в ЛГБТ-семье, его права умаляются, поскольку, как правило, однополые пары вынуждены усыновлять детей или же использовать услуги суррогатных матерей. В этом случае, воспитанный в однополой семье ребенок не может формировать собственное мнение, так как восприятие им мира уже искажено из-за воздействия родителей. Опыт жизни в однополой семье оказывает психологическое давление на его сознание и лишает возможности сформировать свое видение окружающего мира.

Таким образом, эксперты убеждены, что легализация однополых браков ведет к дискриминации детей, а также ряду психических и социальных проблем.

Тема воспитания детей однополыми парами начала активно обсуждаться на фоне предлагаемой в Конституцию РФ поправки, закрепляющей брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной. Дополнительное внимание к этому вопросу привлек ролик Федерального агентства новостей (ФАН), иллюстрирующий необходимость принятия этой поправки.

В редакции ФАН представили, как в России в 2035 году карикатурная пара геев усыновляет мальчика, а принимаемый в новую семью ребенок с ужасом осознает, что его забирают вовсе не ожидаемые мама с папой.