Российские юристы и адвокаты просят включить их в число пострадавших от пандемии

Москва, 11 июня. Российское юридическое сообщество готовит обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой включить юристов, адвокатов, нотариусов, экспертов и оценщиков в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, сообщили Федеральному агентству новостей в НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов».

«Обстановка на рынке юридических услуг сейчас мало отличается от общей экономической картины. В отсутствии социальной и деловой активности, ограниченной работы судов услуги юристов, адвокатов, экспертов и оценщиков не востребованы, многие теряют работу, а те, у кого работа еще есть, несут такие же финансовые потери, как и субъекты малого и среднего предпринимательства, так как должны выплачивать зарплату и оплачивать аренду занимаемых помещений», — отметили юристы.

Сбор подписей под обращением к президенту ведется на сайте letter.exprus.academy. По данным организации, на сегодняшний день собрано более 4 тыс. подписей.

Ранее президент РФ подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в пандемию. Согласно тексту документа, оставшиеся без работы из-за эпидемии коронавируса граждане смогут получить денежную выплату. Помимо этого, закон предусматривает запуск специальной кредитной программы поддержки занятости.

Субъектам малого и среднего бизнеса, в частности, разрешили отсрочить платежи в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества на срок от шести месяцев до одного года. Самозанятые россияне смогут получить материальную поддержку в размере МРОТ — 12 130 рублей на уплату налога на профессиональный доход в этом году.