На Украине вручили суррогатных младенцев в вышиванках иностранным родителям

Киев, 11 июня. Шесть супружеских пар из Аргентины прибыли на Украину, чтобы забрать своих детей, которых выносили суррогатные матери. Церемония передачи младенцев прошла в киевском отеле «Венеция».

Младенцев на время церемонии одели в украинские вышиванки. Иностранные родители детей получили разрешение на въезд в страну от МИД Украины. Все они прошли обязательную обсервацию, а также сдали тест на COVID-19.

Как рассказала мать одного из младенцев, Аргентина закрыла границы до сентября, поэтому если ей и ребенку не дадут разрешения на въезд до этого времени, то ей придется прожить несколько месяцев в чужой стране с ребенком на руках, к чему она совершенно не готова.

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека: генетический отец, генетическая мать и суррогатная мать. Сейчас законодательно суррогатное материнство запрещено в Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии и некоторых штатах США. Поэтому иностранцы едут за «суррогатом» на Украину.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляла, что суррогатное материнство на Украине — это проблема, на которую нужно реагировать комплексно и немедленно. Предоставление таких услуг иностранцам может привести к нарушению прав детей, считает она. По мнению омбудсмена, в законодательстве Украины нужно закрепить требования о возможности использования суррогатного материнства только для украинцев.