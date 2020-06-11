Адвокат считает, что Ефремову грозит новое дело из-за приобретения наркотиков

Москва, 11 июня. Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, чем устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову грозит уголовное дело по статье «сбыт наркотических средств».

Ранее проведенная после трагической автоаварии экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП был не только в состоянии алкогольного опьянения, но и находился под воздействием наркотиков — в его анализах обнаружили следы кокаина и каннабиноидов. Накануне в рамках расследования по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «сбыт наркотических средств». Полиция разыскивает неизвестного, продавшего актеру запрещенные вещества. Как пишет KP.ru, все может закончится новым делом в отношении самого Ефремова.

«У следователя по закону есть от трех до десяти дней с момента обнаружения преступного деяния на возбуждение уголовного дела. Скажем, сегодня ему поступает информация, что в крови обвиняемого запрещенные препараты. Он спрашивает: где вы это взяли? Ефремов, наверное, не отвечает. Вот следователь и возбуждает дело по статье «сбыт наркотиков». Не удивлюсь, если на самого актера заведут новое дело, «незаконное приобретение и хранение наркотиков». Если он употребил наркотики, значит они их приобрел? А если приобрел, значит хранил?» — прокомментировал ситуацию Ольшанский.

Адвокат подчеркнул, что в итоге расследование может обернуться ужесточением наказания для Ефремова.

«По обвинению, которое сейчас есть [Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. — Прим. ФАН], в законе прописан срок от пяти до двенадцати лет. Но по факту по данной статье чаще осуждают на колонию-поселение — там человек может свободно передвигаться по территории. А если появится еще дело и о наркотиках, уже точно будет реальный срок и колония общего режима. Создается впечатление, что это дело будут расследовать без всяких поблажек на известность обвиняемого», — высказал мнение эксперт.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы Ефремов помещен на домашний арест сроком на два месяца. Накануне стало известно, что в рамках расследования, которое ведется под контролем столичной прокуратуры, возбудили также дело о сбыте наркотиков артисту неустановленными лицами.

Ранее публицист Эдуард Багиров назвал Ефремова «клиническим алкашом» и выразил надежду, что «новые условия проживания» пойдут актеру на пользу, поскольку в его жизни не будет «ни бухла, ни руля».