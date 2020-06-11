Нарколог Минздрава объяснил, как сократить число пьяных водителей в России

Москва, 11 июня. Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает, что число случаев управления автомобилем в состоянии опьянения может быть в два раза больше, чем фиксирует официальная статистика.

В беседе с ТАСС Брюн напомнил, что, по данным официальной статистики, за прошлый год «пьяных за рулем было более 46 тыс. человек».

«Я думаю, что эту цифру вполне можно умножить на два, если не больше», — заявил нарколог.

По мнению специалиста, бороться с этой проблемой поможет бдительность самих россиян, если каждый, кто увидит, что пьяный садиться за руль, будет сообщать об этом в полицию.

«Если каждый гражданин будет обращать внимание на случаи пьяной езды и сообщать об этом куда следует, тогда, я думаю, ситуация изменится к лучшему», — подчеркнул он.

Согласно показателям состояния безопасности дорожного движения, в 2019 году в России совершено 14 689 аварий с участием пьяных водителей. В результате погибли 4 185 человек и были ранены 24 921 человек.

Комментируя ситуацию вокруг актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, Брюн отметил, что звезды несут особую ответственность.

«Чем талантливее человек, тем больше вреда им наносит употребление наркотиков и алкоголя. Весь ужас и драматизм ситуации со знаменитостями в том, что люди начинают им подражать, это проблема», — подчеркнул нарколог.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, передавал телеканал «360». Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. По данным прокуратуры, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Федерального агентство новостей провело опрос «Какое наказание должен понести за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов?». Подавляющее большинство респондентов (84%) проголосовали за реальный срок для Ефремова: лишение свободы от пяти до 12 лет. Еще 12% считают, что реальный срок для артиста должен быть не таким длительным. Лишь 2% опрошенных считают, что виновник пьяной автокатастрофы должен быть оправдан.