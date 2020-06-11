Военный эксперт Коротченко объяснил неудачу ВВС США с запуском ракеты

Москва, 11 июня. ВВС США потерпели неудачу во время испытаний новейшей американской гиперзвуковой ракеты, когда она по неизвестным причинам сама отделилась от бомбардировщика Б-52 еще до запуска, сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт отмечает, что так как испытания новейшей гиперзвуковой ракеты США находятся лишь на начальном этапе, то неудача, которую потерпели американские военные во время пробного запуска, объяснима. Коротченко считает, что одна из причин неудач — желание Вашингтона ускоренными темпами догнать Россию в разработках гиперзвукового оружия. Он напоминает, что у Москвы реализовано уже два образца.

«Первый из них, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», уже принят на вооружение. А второй — ракета «Циркон», предназначенная для ВМФ РФ, прошла летные испытания, и теперь будет решаться вопрос о ее серийном производстве и установке на корабли и подводные лодки ВМФ РФ», — говорит специалист.

Напомним, что в прошлом году в присутствии президента России Владимира Путина был подписан контракт между Министерством обороны РФ и ижевским заводом «Купол» на поставки более чем на 100 млн рублей дивизионных комплексов ЗРК «ТОР-М2» и «ТОР-М2 ДТ». Эти комплексы обладают почти 100%-вероятностью ликвидации любых атакующих целей в зоне своей ответственности. По мнению Коротченко, новые поставки в российскую армию новейших технических средств позволяют уже сейчас заложить фундамент, который в будущем нейтрализует все разработки США.

Ранее Игорь Коротченко ответил на публикацию американского издания The National Interest. Западные журналисты написали о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород» якобы предназначена для разведывательной деятельности. По словам эксперта, это является примером глупости и некомпетентности авторов.

Также в прошлом месяце Игорь Коротченко объяснял, почему в США вспомнили о советской секретной системе «Мертвая рука», державшей в страхе американцев в период холодной войны.