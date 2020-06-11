Политолог Марков: Ефремов не просто актер-алкоголик, а сознательный убийца

Москва, 11 июня. Совершенное Михаилом Ефремовым убийство человека в ДТП было неизбежным следствием его поведения на протяжении многих лет, считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Хотелось бы, чтобы в хаосе бурного обсуждения дела Ефремова все, кто по политическим и социальным причинам пытается хитро поддерживать Ефремова и дать ему уйти от наказания, хорошо помнили главное — что Михаил Ефремов не просто актер-алкоголик, а это сознательный убийца», — заявил Марков.

По словам политолога, Ефремов в течение многих лет садился пьяным за руль, при этом понимая, что существует риск спровоцировать ДТП. Марков отмечает, что актера ранее уже ловили нетрезвым за рулем, но ему всегда удавалось уходить от наказания. Он подчеркивает, что случившийся инцидент — неизбежное следствие поведения Ефремова.

«Это совершенно морально разложившийся человек, который несколько лет уверенно и сознательно шел к этому преступлению. Будучи уверенным в том, что с помощью коррупции всегда уйдет от наказания», — пишет Марков в Facebook.

По мнению политолога, дело Ефремова — «один из самых показательных экзаменов для властей РФ».

Ранее сообщалось, что адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенном нетрезвым Михаилом Ефремовым, намерен обратиться в прокуратуру с целью выяснить, почему артиста, имеющего более 50 нарушений ПДД, до сих пор не лишили прав.

Адвокат Виолетта Волкова в ходе конференции Медиагруппы «Патриот» объяснила, какое наказание грозит Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы. По ее словам, согласно 58-й статье УК, артисту грозит реальный срок.