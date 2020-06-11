Представители Ефремова не стали предлагать компенсацию семье погибшего водителя

Москва, 11 июня. Ни актер Михаил Ефремов, ни его представители не предлагали семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова денежной компенсации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Захарова Александра Добровинского.

«Никто не связывался с семьей погибшего: ни сам Ефремов, ни его представители. Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса», — рассказал Добровинский.

Адвокат Ефремова Виталий Чернышов, который в данный момент вышел из дела, ранее сообщал о готовности артиста оказать материальную помощь семье Захарова. Сам Ефремов ранее заявлял, что признает свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП со смертельным исходом.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов совершил ДТП в центре Москвы, жертвой которого стал один человек. Позднее выяснилось, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест сроком на два месяца. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Поступок Ефремова осудили представители общественности и коллеги актера. Кроме того, они выразили уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО. Телеведущая Яна Поплавская призвала судить Ефремова по всей строгости закона и не делать скидок.