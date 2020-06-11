Родственники погибшего по вине Ефремова водителя считают актера преступником

Москва, 11 июня. Родственники Сергея Захарова, погибшего в спровоцированным Михаилом Ефремовым ДТП, заявили, что не примут извинений актера, сравнив их с «плевком в семью».

«В первый момент, может быть, мы приняли соболезнования Ефремова на эмоциях. Теперь они нам не нужны. Мы их не примем. Он для нас стал преступником. Это плевок в нашу семью», — заявила в эфире передачи «Прямой эфир» жена брата скончавшегося водителя.

Позицию семьи Захарова подтвердил их адвокат Александр Добровинский. По его словам, никаких попыток связаться с родственниками погибшего не было ни от Ефремова, ни от его представителей.

«И больше, они сказали, не хотят ничего от него вообще», — заявил юрист «Интерфаксу».

По словам Добровинского, потерпевшие хотят «увидеть, что закон в действии и он для всех един».

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, передавал НСН. Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. В Москве он подрабатывал курьером, развозя продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. По данным прокуратуры, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков.

Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Федерального агентство новостей провело опрос «Какое наказание должен понести за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов?» в своем Telegram-канале и на странице в соцсети «ВКонтакте». Подавляющее большинство респондентов (84%) проголосовали за реальный срок для Ефремова: лишение свободы от пяти до 12 лет. Еще 12% считают, что реальный срок для артиста должен быть не таким длительным. Лишь 2% опрошенных считают, что виновник пьяной автокатастрофы должен быть оправдан.