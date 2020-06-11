Прокуратуру попросят проверить, почему у Ефремова не отобрали права за прежние нарушения

Москва, 11 июня. Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Александр Добровинский намерен обратиться в прокуратуру с целью выяснить, почему артиста, имеющего более 50 нарушений ПДД, до сих пор не лишили прав.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Добровинского, адвокат намерен требовать от прокуратуры проверки наличия в ситуации коррупционной составляющей.

«Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов, имея более 50 нарушений ПДД, возможно, за вождение в пьяном виде, не был лишен водительских прав. Возможно, тут есть коррупционная составляющая, и некие инспекторы ДПС возвращали ему их за деньги», — заявил представитель потерпевшей стороны.

Как подчеркнул Добровинский, если бы Ефремова лишили права на управление транспортным средством, произошедшей в минувший понедельник автомобильной аварии не случилось бы.

Вечером 8 июня в районе дома №3 по Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления кокаина и каннабиноидов.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен на домашний арест сроком на два месяца. Накануне стало известно, что в рамках расследования, которое ведется под контролем столичной прокуратуры, возбудили также дело о сбыте наркотиков артисту неустановленными лицами.

Ранее известный врач Александр Мясников назвал Ефремова человеком, не заслуживающим сочувствия. Он подчеркнул, что любой водитель, садящийся за руль в пьяном виде, является преступником и заслуживает наказание, как потенциальный убийца.