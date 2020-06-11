Записи камер наблюдения пропали из бара, где до аварии выпивал Ефремов

Москва, 11 июня. Записи с камер наблюдения пропали из московского бара Ulysses, где до аварии выпивал устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов.

Как сообщает РЕН ТВ, в среду в заведении работали следователи. Именно из этого бара за полчаса до трагического происшествия вышел Ефремов, после чего сел в свой автомобиль и уехал.

Сотрудники правоохранительных органов планировали изъять видеозаписи с работающих в баре камер наблюдения, но они оказались удаленными за весь день 8 июня. В Ulysses пояснили, что копий также нет, а сервер полицейские посмотреть не могут.

Доказательства того, что Ефремов посещал это заведение, предоставили городские службы. В минувший понедельник он дважды парковался рядом с баром. Также есть информация, что он посещал Ulysses в период самоизоляции, 5 и 6 мая. Бар находится неподалеку от дома актера, тем не менее он приезжал на машине, после чего, вероятно, садился за руль в нетрезвом виде.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных в результате аварии травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления кокаина и каннабиноидов.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен на домашний арест сроком на два месяца. Накануне стало известно, что в рамках расследования, которое ведется под контролем столичной прокуратуры, возбудили также дело о сбыте наркотиков артисту неустановленными лицами.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что приговор Ефремову в виде реального срока заключения — очевидный финал истории «очень пьющего» человека, которому «до фени чужая жизнь».