Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 3138

Москва, 11 июня. Еще 53 пациента, заразившихся новым коронавирусом, скончались в Москве за прошедшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 3 138, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — информирует штаб.

Всего в Москве обнаружено 199,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 1,1 тыс. за минувшие сутки. Выздоровели более 113 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что масочный режим сохраняется во всех российских регионах независимо от снятия ими ограничений, введенных на фоне пандемии. По ее словам, на весь период пандемии, пока нет вакцины, россиянам следует быть очень осторожными и не пренебрегать средствами защиты.

Также сообщалось, что в Подмосковье еще 747 человек вылечились от коронавируса в Московской области. Отмечается, что такое число выздоровевших стало рекордным с начала эпидемии в регионе. Количество выздоровевших пациентов превысило 13 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно заявила о необычно низких показателях смертности от коронавируса в России на фоне большого количества тестов.