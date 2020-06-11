Ученые предупредили, к чему может привести вовлечение детей в ЛГБТ-семьи

Москва, 11 июня. Вовлечение детей в гомосексуальные семьи при помощи усыновления фактически означает насилие над этими детьми, предупреждают российские ученые в материале «Однополый брак — тупиковая ветвь эволюции семьи и общества».

Авторы исследования указывают, что так называемая «норма», которую навязывает Запад, является не только тупиковой ветвью эволюции, но и насилием над детьми, так как ребенку для полноценного развития нужны разнополые родители.

«Вовлечение детей в гомосексуальные семьи посредством усыновления означает насилие над этими детьми: их беззащитностью злоупотребляют, для того чтобы поместить их в обстановку, не способствующую их полноценному развитию», — гласит текст материала.

Напомним, в статью 72 Конституции РФ предлагается внести следующее дополнение: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Ранее немецкий подросток признался Nation News в том, что подвергся сексуальному насилию в однополой семье. Бойфренд отца изнасиловал подростка, причем показаниям потерпевшего так никто и не поверил.

Отметим, что опубликованный ранее Федеральным агентством новостей ролик о гипотетической ситуации с усыновлением ребенка однополой парой вызвал в российском обществе резонанс и бурные дискуссии о допустимости и недопустимости гей-браков. Важно отметить, что недавний опрос показал, что 87% граждан выступают категорически против однополых браков.