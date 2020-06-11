RT опубликовал второй выпуск проекта «Военкоры» о протестах в США

Москва, 11 июня. Телеканал RT опубликовал второй выпуск в рамках проекта «Военкоры», который в этот раз посвящен охватившим США протестам.

Происходящее в США обсуждают Роман Бабаян, Оксана Бойко, Кирилл Романовский, Евгений Попов и Станислав Натанзон. Журналисты пытаются выяснить, к чему приведут протесты и кому выгодны беспорядки.

В середине мая RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты будут делиться личным опытом работы в горячих точках. Первый выпуск программы был посвящен героям, которые отстояли Россию в борьбе с международным терроризмом.