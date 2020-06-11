Автомобиль протаранил остановку и сбил трех человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Три человека пострадали в Петербурге в результате ДТП на остановке общественного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

Отмечается, что ДТП произошло в 23.24 на проспекте Славы.

«Во Фрунзенском районе на проспекте Славы у дома 45 легковой автомобиль совершил наезд на остановку и сбил трех человек», — сообщает МЧС.

По данным спасателей, дети среди пострадавших отсутствуют. На место происшествия прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.

Ранее было опубликовано видео смертельного ДТП с участием Ferrari в Петербурге. На кадрах запечатлено, как элитный автомобиль на большой скорости врезается во Volkswagen. 65-летний водитель Volkswagen позже скончался в реанимации.