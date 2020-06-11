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Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

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Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

Санкт-Петербург, 11 июня. Россияне считают, что виновник смертельного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. Таковы результаты опроса, проведенного Федеральным агентством новостей.

ФАН провел опрос «Какое наказание должен понести за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов?» в своем Telegram-канале и на странице в соцсети «ВКонтакте». 

Участие в опросе в Telegram приняли 125 человек. Подавляющее большинство из них (84%) проголосовали за реальный срок для Ефремова: лишение свободы от пяти до 12 лет. Еще 12% считают, что реальный срок для артиста должен быть не таким длительным. Лишь 2% опрошенных считают, что виновник пьяной автокатастрофы должен быть оправдан.

Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

В опросе на странице ФАН во «ВКонтакте» приняли участие 1249 человек. Голоса распределились практически идентично: 84,15% опрошенных выступили за то, чтобы Ефремов провел в колонии от пяти до 12 лет.  Оправдание артиста поддержали только 19 человек или 1,52% респондентов.

Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

В комментариях россияне отмечают, что человек, севший за руль в состоянии опьянения, является убийцей.

«Посадить как потенциально опасного человека, во многом асоциального, алкаша (от него нет никакой пользы обществу, как от «артиста», но жирует неслабо, джип, поездки, бухло… А вот дешевые рабочие варежки и марлевые маски стране нужны, пусть шьет на зоне, окупая свою баланду)», — заявил пользователь под ником Rotabler Samara.

Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

«За смерть должен ответить. Человека не вернешь, но справедливость должна восторжествовать. Жаль актера, но он сам виноват», — добавила Ольга Смирнова.

Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

«Он убийца», — коротко обозначил свою точку зрения Николай Бульгин.

Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. В Москве он подрабатывал курьером, развозя продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. В среду в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков, сообщали «Известия».

Телеведущий Владимир Соловьев назвал неадекватной меру пресечения в виде домашнего ареста для Ефремова. По его мнению, с артистом «обходятся излишне мягко». 

«Он этого не заслуживает», — подчеркнул Соловьев.

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