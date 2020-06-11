Россияне требуют тюремного заключения для виновника смертельного ДТП Ефремова

Санкт-Петербург, 11 июня. Россияне считают, что виновник смертельного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. Таковы результаты опроса, проведенного Федеральным агентством новостей.

ФАН провел опрос «Какое наказание должен понести за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов?» в своем Telegram-канале и на странице в соцсети «ВКонтакте».

Участие в опросе в Telegram приняли 125 человек. Подавляющее большинство из них (84%) проголосовали за реальный срок для Ефремова: лишение свободы от пяти до 12 лет. Еще 12% считают, что реальный срок для артиста должен быть не таким длительным. Лишь 2% опрошенных считают, что виновник пьяной автокатастрофы должен быть оправдан.

В опросе на странице ФАН во «ВКонтакте» приняли участие 1249 человек. Голоса распределились практически идентично: 84,15% опрошенных выступили за то, чтобы Ефремов провел в колонии от пяти до 12 лет. Оправдание артиста поддержали только 19 человек или 1,52% респондентов.

В комментариях россияне отмечают, что человек, севший за руль в состоянии опьянения, является убийцей.

«Посадить как потенциально опасного человека, во многом асоциального, алкаша (от него нет никакой пользы обществу, как от «артиста», но жирует неслабо, джип, поездки, бухло… А вот дешевые рабочие варежки и марлевые маски стране нужны, пусть шьет на зоне, окупая свою баланду)», — заявил пользователь под ником Rotabler Samara.

«За смерть должен ответить. Человека не вернешь, но справедливость должна восторжествовать. Жаль актера, но он сам виноват», — добавила Ольга Смирнова.

«Он убийца», — коротко обозначил свою точку зрения Николай Бульгин.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. В Москве он подрабатывал курьером, развозя продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. В среду в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков, сообщали «Известия».

Телеведущий Владимир Соловьев назвал неадекватной меру пресечения в виде домашнего ареста для Ефремова. По его мнению, с артистом «обходятся излишне мягко».