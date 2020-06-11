Симоньян назвала севшего пьяным за руль Ефремова человеком, «которому до фени чужая жизнь»

Москва, 11 июня. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Своим мнением она поделилась в эфире YouTube-шоу «СоловьевLive».

По ее мнению, совершенно очевидно, что Ефремов будет сидеть в тюрьме.

«Он отнял жизнь человека, отнял по своей прихоти, беспечности. Все давно всегда знали, что он очень пьющий человек и он о себе это знал. Хорошо, ты пьющий человек, у тебя много денег, как ты сам это признал. Найми водителя, возьми такси...» — говорит Симоньян.

Она подчеркнула, что водитель, который в нетрезвом виде садится за руль — «человек, которому до фени чужая жизнь».

Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь назвал неадекватной меру пресечения в виде домашнего ареста для Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Ведущий отметил, что с актером обошлись «излишне мягко».

Ранее адвокат Виолетта Волкова в ходе конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала, какое наказание грозит Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы. По ее словам, согласно 58-й статье УК, артисту грозит реальный срок.

В московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Также сообщалось, что в рамках расследования дела Ефремова было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.