Дамаск, 11 июня. Американские военные предприняли попытку преградить дорогу российскому военному патрулю, но у них заглохла бронемашина. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на собственный источник.

«Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке», — цитирует РИА Новости своего собеседеника.

Американская бронемашина M1235 MRAP предприняла попытку преградить дорогу российским военным. Однако, по словам очевидцев, из-под ее капота неожиданно повалил пар, и она остановилась. До этого произошел хлопок, что может сигнализировать о прорыве трубки системы охлаждения двигателя.

Российские силы беспрепятственно продолжили следовать по своему маршруту. Пентагон пока никак не прокомментировал этот инцидент.

Напомним, что в конце мая сирийские военные закрыли дорогу американскому патрулю в районе селения Умм аль-Хейр на севере провинции Хасака. Американский патруль был вынужден вернуться в район Телль-Тамра.

Это уже не первый случай, когда сирийские военнослужащие и российская военная полиция блокируют путь силам США, которые незаконно оккупируют часть восточной и северо-восточной Сирии. В ряде случаев путь американцам преграждали местные жители, возражая против попыток США расширить свое влияние в регионе.

Напомним, Соединенные Штаты, опираясь на подконтрольные формирования, состоящие из курдских и арабских наемников, уже длительное время оккупируют в Сирии регионы, где находятся крупнейшие нефтяные месторождения — это северо-восток Хасаки, где расположены нефтяные поля Румейлана, и расположенная за Евфратом часть провинции Дейр эз-Зор.